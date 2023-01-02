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İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

2 Ocak 2023 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
  • uçak

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