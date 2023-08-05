İstanbul'da hayvanat bahçesinde sıcaklara özel yiyecekler

Anne babalarıyla bir kafesten ötekine heyecanla hareket eden çocuklar flamingo, devekuşu, şahin, boz ayı, puma, sincap, su faresi, Bengal kedisi, rakun, sırtlan, maymun ve aslanları keyifle seyretti.

Öte yandan, yaklaşık 500 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ise eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı önlem alındı.

Sıcaktan ve nemden bunalan hayvanlara buzlu veya soğuk meyveler verildi.

- AYILARA SOĞUK KARPUZ, MAYMUNLARA DONDURULMUŞ HAVUÇ



Kafeslerinde sıcaktan bunalan boz ayılara soğuk karpuz, maymunlara dondurulmuş havuç verilerek serinlemeleri sağlandı.

Vakitlerinin çoğunu kafeslerindeki havuzlarda geçiren hayvanat bahçesi sakinleri, belli aralıklarla kafeslerinin üzerine kurulan fıskiyelerle de serinletildi.

Ayrıca bazı hayvanlar için günün belli saatlerinde banyo etkinliği düzenleniyor.

Biyolog Erdoğan Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda hayvanat bahçesinin yanı sıra rehabilitasyon merkezinin de etkin olduğunu, ailelerin ve çocukların hayvanlarla etkileşime girip, iç içe vakit geçirdiklerini söyledi.

Sevinç, hayvanların kafes ve yaşam alanlarının mevsimlere göre tasarlandığını belirterek, "Mesela kışın kullandıkları iç kafeslerle, yuvalarla yazın kullandıkları bahçe ya da havuz sistemleri onları zaten destekliyor. Özellikle ara mevsimlerde hayvanlar sıcaklık değerlerini tolere edebiliyor. Lakin bu şekilde ekstrem sıcaklıklarda hayvanlara yönelik bizim uygulamalarımız başlıyor." dedi.