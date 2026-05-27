27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
  • İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul' operasyonu gece boyu sürdü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na bir gün kala 39 ilçede eş zamanlı Huzur İstanbul uygulaması başlattı. Taksim Meydanı başta olmak üzere belirlenen noktalarda helikopter ve narkotik köpeği desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda araçlar didik didik arandı, şüpheli şahıslar durduruldu.

IHA27 Mayıs 2026 Çarşamba 00:02
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent genelinde 39 ilçeyi kapsayan Huzur İstanbul uygulamasıyla polis ekipleri sahaya indi. Helikopter desteği ve narkotik köpekleriyle yürütülen operasyon, bayram süresince huzuru sağlama kararlılığını gözler önüne serdi.

39 İLÇEDE EŞ ZAMANLI HUZUR İSTANBUL UYGULAMASI

İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi 'Huzur İstanbul' adlı helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramına bir gün kala kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet ekipleri, 39 ilçede 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı.

TAKSİM'DE POLİS ADETA KUŞ UÇURTMADI

Uygulama noktalarından biri olan Taksim Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Durdurulan araç sürücüleri ve araçların içi didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, üzerleri arandı, el çantaları ve valizleri kontrol edildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ VE HELİKOPTER DESTEĞİ

Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Narkotik Köpeği, gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen noktaların giriş ve çıkışları kapatıldı. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

