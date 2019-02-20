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Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,3 şiddetinde deprem oldu

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,3 şiddetinde deprem oldu, Ege Bölgesi'nde pek çok yerde hissedildi.

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Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

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