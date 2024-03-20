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Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul, Yalova, Bursa civarında hissedildi. Deprem sonrası paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'İstanbul'da kaybedecek vaktimiz yok. Tüm tedbirleri alacak, şehrimizi depreme hazırlayacağız' dedi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
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Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığı olduğu belirlendi.

Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi merkezli 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem İstanbul, Yalova, Bursa civarında hissedildi.

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM: TÜM TEDBİRLERİ ALACAK, ŞEHRİMİZİ DEPREME HAZIRLAYACAĞIZ

Deprem sonrası paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

Başta Yalova ve İstanbul olmak üzere depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun.

İstanbul'da kaybedecek vaktimiz yok.

Tüm tedbirleri alacak, şehrimizi depreme hazırlayacağız!

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