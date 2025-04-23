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İstanbul'da hissedilen deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
İstanbul'da hissedilen deprem
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Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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