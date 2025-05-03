İstanbul'da hissedilen deprem

Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

"ARTÇI DEPREMLER 1,5 AYA KADAR SÜREBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Ersoy, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçılarının devam edebileceğini belirtirken, "Enteresan bir durum oldu. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin doğusunda değil batısında meydana geldi. Ana depremin olduğu yere yakın bir yerde meydana geldi. Bunu artçı bir deprem olarak kabul edebiliriz. Bunlar olabilecek depremler. Kumburgaz Fay Hattı üzerinde bir depremdir. Bu depremler endişelendirmemelidir. 4 büyüklüğündeki depremler yıkıcı değildir ancak hissedilebilir. Tekirdağ açıklarında ve Silivri'den hissedilmesi normal bir durumdur. Artçı depremler 1,5 aya kadar sürebilir." dedi.

BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ Mİ?

İstanbul'da da hissedilen deprem büyük depremin habercisi mi? sorusunu da cevaplayan Ersoy, "Bu kesinlikle böyle bir durum değil. Artçı depremlerle ilgili süreç devam ediyor. 6,2'den sonra pek çok deprem meydana geldi. Bunu farklı bir yorum içerisinde düşünmek yanlış olur. Depremin olduğu yer buna müsait değil. Benim bu konuda bir endişem yok. Bu depremin artçı olduğunu düşünüyorum. İzlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy sözlerine şu şekilde devam etti: Artçı depremler büyük depremi öteleyemez sadece depremin olduğu yerlerde bir rahatlama oluyor. Bu tür aktivitelerden sonra deprem enerjisinin tamamen bittiğini değil transfer olduğunu düşünmek gerekir. Yani doğudaki parçaya doğru Avcılar ya da Adalar'a doğru gerilim yüklemesi gerekir yoksa sadece bulunduğu yerde bir rahatlık söz konusu.