İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2025 Salı / 6 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8551
  • EURO
    47,1622
  • ALTIN
    4286.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
Güncel

Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Bursa Valiliği herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 11:51 - Güncelleme:
Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
ABONE OL

Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.