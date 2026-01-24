Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN 24'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Balıkesir Valisi 24 TV'ye yaptığı açıklamalarında "Herhangi bir olumsuz durum yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLAMIŞTIR

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşım yaptı:

Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

DEPREM UZMANI PROF. DR. MEHMET FATİH ALTAN: BUNLAR NORMAL DEPREMLER

24 TV canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yaşanan depremlerin normal olduğunu ve beklenen depremler olduğunu vurguladı. Özellikle Çanakkale civarına dikkati çeken Altan şunları kaydetti: Son depremlere baktığımızda hem İstanbul'un güney koluna daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Çanakkale civarındaki sarsıntılar ağırlıklı...

BALIKESİR SINDIRGI'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan (@ProfDrMehmetFa1): 3'lük, 4'lük, 5'lik depremler... Burada gayet normal; yani anormal bir durum yok. Daha büyük depremler de beklenmez. En büyük 6 civarında olabilir; iki kere öyle bir atak... pic.twitter.com/hMZ9msuxfL — 24 TV (@yirmidorttv) January 23, 2026

3'lük, 4'lük, 5'lik depremler... Burada gayet normal; yani anormal bir durum yok. Daha büyük depremler de beklenmez. En büyük 6 civarında olabilir; iki kere öyle bir atak yaptı. Ama daha büyük yıkıcı depremler oluşturmaz.