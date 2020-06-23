İstanbul'da hortum nerede çıktı? Son dakika.. İstanbul'da hortum görüntüleri

23 Haziran 2020 Salı 14:45 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:45

İstanbul'da hortum olayı vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla sağanak yağışların yaşandığı İstanbul'da hortum görenleri korkuttu. İstanbul'da toplam 5 adet hortum Kuzey'e doğru ilerliyor. Meteoroloji hortum konusunda vatandaşları uyardı. Sarı alarm verilen İstanbul'da vatandaşların mümkün oldukça evlerinden çıkmamaları önerildi. Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi. Bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için Turuncu alarm verilmesi sözkonusu. Sarı alarm mevcut koşullarda olağanüstü bir durumun beklenmediği koşullarda verilir. Turuncu alarm, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

24 Tv'ye konuşan Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'İstanbul'da 5 adet süper hücre olarak adlandırılan hortum var. İstanbul'un Kuzeyine doğru giden hortumlar Büyükçekmece'den boğaza doğru ilerliyor. Bu hortumlar çok kuvvetli olmaz. Fakat yeni hortumlar olmayacağı anlamına gelmez' açıklamasında bulundu.

İstanbul Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde çıkan hortum kameralara yansıdı.

Yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.