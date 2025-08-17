İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da huzur operasyonu: 550 gözaltı...

İstanbul genelinde yapılan 'Huzur İstanbul' denetimlerinde aralarında 210 aranan kişinin bulunduğu toplam 550 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 10:18 - Güncelleme:
İstanbul'da huzur operasyonu: 550 gözaltı...
ABONE OL

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de aralarında bulunduğu 550 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 211 noktada, 1351 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de bulunduğu toplam 550 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 86 fişek ele geçirilirken, 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Ekiplerce 609 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerde 42 kişiye ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem uygulanırken, 15 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.


  • Huzur İstanbul denetimi
  • şüpheli gözaltıları
  • aranan kişiler

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.