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  • İstanbul'da huzur uygulaması! 532 zanlı gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da huzur uygulaması! 532 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen 'huzur' uygulamasında aranan 532 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
İstanbul'da huzur uygulaması! 532 zanlı gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün, il genelinde, 220 noktada, 2 bin 447 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Liman Şube botunun katılımıyla "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulamada 288 bin 3 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı aktarılan açıklamada aranan 532 kişi ile 198 yoklama kaçağının yakalandığı, 567 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 58 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1147 fişeğin muhafaza altına alındığına dikkati çekilerek, denetimlerde 3 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 94 hap yakalandığı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 328 bin 635 liranın ele geçirildiği bildirildi.

Toplam 42 bin 896 araç ve 4 bin 613 motosikletin kontrol edildiği, 2 bin 441 araç ile motosiklete ve 162 sürücüye işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, 21 aracın trafikten men edildiği, 1 milyon 493 bin 357 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, 372 umuma açık yerin denetlendiği, 35 iş yeri ve 8 kişiye idari işlem yapıldığı belirtildi.

  • İstanbul huzur uygulaması
  • şüpheli gözaltıları
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