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İstanbul'da 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
İstanbul'da 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi
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İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken polis ekipleri üst araması yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.

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