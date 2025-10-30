İSTANBUL 20°C / 12°C
30 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

İstanbul'da ''huzur'' uygulaması: Güvenlik önlemleri üst seviyede

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla 'huzur' uygulaması yaptı.

30 Ekim 2025 Perşembe 21:49
İstanbul'da ''huzur'' uygulaması: Güvenlik önlemleri üst seviyede
Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, polis helikopteri ile dedektör köpekler de destek verdi.

