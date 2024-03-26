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İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

AA26 Mart 2024 Salı 15:04 - Güncelleme:
İstanbul'da huzur uygulaması
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Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, asayiş, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat ve trafik denetleme şube müdürlükleri ile güven timlerinden oluşan ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, üst taraması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

  • huzur uygulaması
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