17 Eylül 2025 Çarşamba
  • İstanbul'da huzur uygulaması: Helikopter ve polis botu destek verdi
Güncel

İstanbul'da huzur uygulaması: Helikopter ve polis botu destek verdi

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 21:21
İstanbul'da huzur uygulaması: Helikopter ve polis botu destek verdi
Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetimlere, helikopter ve polis botu da destek verdi.

