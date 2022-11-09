İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı

İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Taksim'deki uygulamada "silahla tehdit" suçundan aranan ve daha önce "alkollü araç kullanmak"tan ehliyetine el konulan bir kişi gözaltına alındı, araç bağlandı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulama saat 21.00'de sona erdi.