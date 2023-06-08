İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5435
  • EURO
    25,4754
  • ALTIN
    1485.37
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı
ABONE OL

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde araçların içi kontrol edildi, sürücü ve yolcuların üst araması yapıldı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında da durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.