İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    24,8541
  • EURO
    27,2026
  • ALTIN
    1529.24
  • BIST100
    5428.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 22:55 - Güncelleme:
İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı
ABONE OL

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde, pasaportunu yanında bulundurmayan Azerbaycan vatandaşı kadın sürücüye 1647 lira ceza kesildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.