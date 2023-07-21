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İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 22:24 - Güncelleme:
İstanbul'da ''huzur uygulaması'' yapıldı
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih'teki Millet Caddesi ve diğer uygulama noktalarında durdurulan araçlar, polis ekipleri tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya denizden bot ve havadan polis helikopteriyle destek verildi.

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