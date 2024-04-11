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  • İstanbul'da 'Huzur uygulaması' yapıldı: Polis helikopteri destek verdi
Güncel

İstanbul'da 'Huzur uygulaması' yapıldı: Polis helikopteri destek verdi

İstanbul'da, polis ekiplerince kent genelinde helikopter destekli 'huzur uygulaması' yapıldı.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
İstanbul'da 'Huzur uygulaması' yapıldı: Polis helikopteri destek verdi
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Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol ederek (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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