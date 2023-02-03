İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8259
  • EURO
    20,409
  • ALTIN
    1135.59
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da İETT dehşeti! Otobüs şoförü tutuklandı
Güncel

İstanbul'da İETT dehşeti! Otobüs şoförü tutuklandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklandı.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 18:11 - Güncelleme:
İstanbul'da İETT dehşeti! Otobüs şoförü tutuklandı
ABONE OL

Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz gün sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemiş ve durakta bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 5 vatandaş da yaralanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Baldan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.