İstanbul'da İETT dehşeti! Otobüs şoförü tutuklandı

Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz gün sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemiş ve durakta bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 5 vatandaş da yaralanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Baldan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.