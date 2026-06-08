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  • İstanbul'da İETT faciası! 81 yaşındaki yolcu canından oldu
Güncel

İstanbul'da İETT faciası! 81 yaşındaki yolcu canından oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde düşerek yaralanan 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
İstanbul'da İETT faciası! 81 yaşındaki yolcu canından oldu
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Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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