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İstanbul'da kar: İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir İETT otobüsü yolda kaldı.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:38 - Güncelleme:
İstanbul'da kar: İETT otobüsü yolda kaldı
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İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri başta olmak üzere, kent genelinde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

Başakşehir 4. Etap Yunus Emre Caddesi'nde, rampayı çıkmakta zorlanan İETT otobüsü yolda kaldı.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, karı temizleyip yolda kalan otobüsü kurtardı.

Ulaşıma kapanan caddede, uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsün yokuşu çıkmasına yardım eden bir vatandaş, "İki saattir şu rampadan bir tane tuzlama aracı, bir tane yol açma aracı gelmiyor. İki saattir burada esir kaldık. Yetkililere sesleniyorum, bu millet bunu mu hakediyor? Dağ başında mı yaşıyoruz? Bakın, İETT şoförü on defa aradı, adam yolda kalmış, gelmiyorlar." diye konuştu.

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