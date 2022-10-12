İstanbul'da İETT şoförü skandalı! Yumruklar savurup üzerine yürüdü

Olay, öğlen saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu.

"GÖRMÜYOR MUSUN, ORADA YAZIYOR"





Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

"SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADIM"

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan doktor, takipçilerinden destek isteyerek şunları söyledi:

"Merhaba ben İstanbul'da aile hekimiyim. Az önce sadece yol sorduğum için otobüste şoförün sözlü ve fiziki saldırısına uğradım. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Dr. Baki Bilen"