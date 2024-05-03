Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüsün şoförü E.G, dün akşam saatlerinde Kadıköy mevkisinde D.C. (34) ile tartıştı.

E.G'yi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki son durağa kadar takip eden D.C, burada tekrar tartıştığı otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde olduğunu tespit ettiği şüpheli D.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştığını hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Yapılan araştırmada 12 suç kaydı tespit edilen D.C'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.