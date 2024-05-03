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  • İstanbul'da İETT şoförünü silahla yaralamıştı! Zanlı 'kasten yaralama' suçundan yakalandı
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İstanbul'da İETT şoförünü silahla yaralamıştı! Zanlı 'kasten yaralama' suçundan yakalandı

Ümraniye'de İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 23:20 - Güncelleme:
İstanbul'da İETT şoförünü silahla yaralamıştı! Zanlı 'kasten yaralama' suçundan yakalandı
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Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüsün şoförü E.G, dün akşam saatlerinde Kadıköy mevkisinde D.C. (34) ile tartıştı.

SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU

E.G'yi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki son durağa kadar takip eden D.C, burada tekrar tartıştığı otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde olduğunu tespit ettiği şüpheli D.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştığını hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yapılan araştırmada 12 suç kaydı tespit edilen D.C'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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