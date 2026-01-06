İSTANBUL 18°C / 12°C
İstanbul'da iki ilçede kesinti alarmı: 12 saat sular akmayacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Fatih ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

6 Ocak 2026 Salı 11:36
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak mevkisindeki arıza için onarım çalışması yapılacak.

Çalışmalar kapsamında, yarın saat 10.00-22.00 arasında Fatih'te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Zeytinburnu'nda da aynı saatler arasında Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine su verilmeyecek.

