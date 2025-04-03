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İstanbul'da iki otel saldırganların hedefi oldu

İstanbul Avcılar'da karşılıklı iki otele gece silahla ateş açılırken, her iki otelde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgisi olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
İstanbul'da iki otel saldırganların hedefi oldu
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Cihangir Mahallesi Engin Sokak'ta karşılıklı yer alan iki otele gece saatlerinde silahla ateş eden şüpheli veya şüpheliler kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıdan önce otel sahiplerinden para istendiği öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Her iki otelde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgisi olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah seslerini duyan bir çalışanın kaçması yer alıyor.

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