İstanbul'da ilginç olay! Önüne kedi çıkan araç, iki otomobile çarptıktan sonra devrildi

Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta ilerleyen Ayhan Başalan idaresindeki 34 KYS 215 plakalı cipin önüne aniden kedi çıktı.

Başalan kediyi ezmemek için direksiyonu kırınca cip, park halindeki 67 AAS 879 ve 06 FC 5250 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Başalan ile yanındaki iki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Hasar gören 3 araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.