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Güncel

İstanbul'da ilginç olay! Seyir halindeki metrobüsten havaya ateş açtı

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Ocak 2025 Salı 23:20 - Güncelleme:
İstanbul'da ilginç olay! Seyir halindeki metrobüsten havaya ateş açtı
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Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu, üzerindeki silahla henüz bilinmeyen bir nedenle havaya iki el ateş etti.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Metrobüsteki diğer yolcular arasında panik yaşanırken şüpheli, İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu kaydedildi.

ARAÇTA İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, silahın ateşlendiği araçta incelemede bulundu.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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