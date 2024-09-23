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İstanbul'da ilk günden trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
İstanbul'da ilk günden trafik yoğunluğu
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Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında yoğun trafik gözleniyor.

D-100 Bostancı Köprüsü, Kartal ile Kadıköy yönü ile Ümraniye'den Ataşehir'e araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeler mevkisinde trafiğin akıcı olduğu görülürken Bağcılar ile Esenler arasında araç yoğunluğundan dolayı akışta aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Küçükçekmece, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Ispartakule'den Mahmutbey'e kadar yoğun trafik görülüyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı.

  • İstanbul trafik
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