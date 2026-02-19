İstanbul'da ilk iftar! Vatandaşlar Oruç Baba Türbesi ve Sultanahmet Meydanı'nda buluştu

"On bir ayın sultanı" ramazanın başlamasıyla birlikte bazı vatandaşlar, tarihi yarımada ile cami ve türbelerde iftar saatinde yoğunluk oluşturdu.

Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi ramazanın ilk gününde ziyaretçilerini ağırlayan noktalardan biri oldu.

Türbeye gelen vatandaşlar dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Çiğdem Çelik, manevi atmosferi yaşamak için türbeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Allah dostu olduğuna inandığımız değerli Oruç Baba Hazretlerini ziyarete geldik. Ona dua edip ondan himmet almaya geldik. Herkesin dileği var. Bu şekilde geldik dua ediyoruz. Allah'ım herkesin dualarını kabul eylesin." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nurgül Bayram ise daha önce de türbeye geldiğini vurgulayarak, "Ben daha önce geldim, dualarım kabul oldu. Duası kabul olan sirke dağıtıyor. Gelirken dağıttım. Şimdi de oğlum üniversite sınavına girecek, onun için geldim." ifadelerini kullandı.

Mersin'den geldiğini söyleyen Sibel Gökben ise uzun süredir türbeyi ziyaret etmek istediğini dile getirerek, "Yıllardır gelmek istiyordum, hep hayalimdi, bu yıl nasip oldu. Dilek dilemek için geldim." dedi.

Vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

- SULTANAHMET MEYDANI'NDA İLK İFTAR

Tarihi yarımadada Sultanahmet Meydanı'nda da bir araya gelen yerli ve yabancı turistler, ramazanın ilk iftar saatini bekledi.

Ezan öncesinde yapılan temsili top atışının ardından turistler de vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

Endonezya'dan gelen öğrenci Andi Widya Khairunnisa, ramazan ayı boyunca İstanbul'da olacağını belirterek, "Bugün burada Ayasofya'dayız. İftarımızı burada açmaya karar verdik, bunun için çok heyecanlıyız. İftar için kendi geleneksel yemeklerimizi hazırlayıp buraya getirdik ve burada orucumuzu açacağız." diye konuştu.

Esenyurt'tan gelen Fatma Kaba, ilk iftarı Sultanahmet Meydanı'nda açmak istediklerini aktararak, "Elimizden geldiğince bir şeyler hazırladık, iftar için yanımıza alıp buraya getirdik." dedi.

Kızı Öykü Kaba da ailecek bir araya geldikleri özel bir gün olduğunu kaydederek, "Ailecek toplandığımız bir gündü. Bu yüzden Sultanahmet Meydanı'nda iftar açmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde iftar saati öncesi sıcak ramazan pidesi almak isteyenler de fırınların önünde kuyruk oluşturdu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir fırın önünde pide kuyruğunda bekleyen Fatih Okkaş, ilk iftarın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sıcak ramazan pidesi alacağız, ilk orucumuzu açacağız. Bu sırayı beklemeye değer." dedi.

Babasıyla pide kuyruğunda bekleyen Ayşenur Okkaş da ilk kez oruç tuttuğunu ve ilk iftarını yapmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.