  • İstanbul'da, imam hatip liselerinin katılımıyla Gazze için 'Zincirlerden Özgürlüğe' etkinliği düzenlendi
İstanbul'da, imam hatip liselerinin katılımıyla Gazze için 'Zincirlerden Özgürlüğe' etkinliği düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Filistin'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların ikinci yılında 'Gazzelilerin sesi olmak ve adalet çağrısını diri tutmak' amacıyla 'Zincirlerden Özgürlüğe' etkinliği düzenlendi.

7 Ekim 2025 Salı 17:47
Program kapsamında İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sultanahmet Meydanı'nda kurulan Filistin standını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul'un farklı ilçelerinden imam hatip liselerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik alanında, Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kağıthane Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı stantlar yer aldı.

Stantlarda, Filistin halkının direnişini ve mücadelesini simgeleyen el ürünü çalışmalar, resimler, afişler ve sembolik objeler sergilendi.

"MAZLUMUN YANINDA OLMAK, MEDENİYETİMİZİN EN KADİM ŞİARIDIR"

Yentür, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini belirtti.

Filistin halkının bugün soykırıma maruz kaldığını ifade eden Yentür, "Mazlumun yanında olmak, medeniyetimizin en kadim şiarıdır. Filistin halkı, zulme karşı onurla direnerek dünyaya büyük bir ders verdi. Bugün burada öğrencilerimizin sergilediği bu duyarlılık, insanlığın umudunu yeniden yeşertiyor. Bizler, haksızlık karşısında susmamanın, kalemle, sanatla, emekle mücadele etmenin sorumluluğunu taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Stantları gezerek, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyen Yentür, duyarlılıkları ve emekleri dolayısıyla öğrencilere teşekkür etti.

