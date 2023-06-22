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İstanbul'da inanılmaz olay! Kargalar kesik parmakları fırlattı

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kargalar, bir benzin istasyonunda görevli kişinin önüne kesik parmaklar attı. Parmakların bir insana ait olduğunun belirlenmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

22 Haziran 2023 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
İstanbul'da inanılmaz olay! Kargalar kesik parmakları fırlattı
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İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir cinayet kargalar sayesinde ortaya çıktı. Kargaların sağa sola fırlattığı kesik parmakların bir insana ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede baş parmak bir ayağa, serçe parmak ise bir ele ait.

İstanbul Eyüpsultan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet kargalar sayesinde ortaya çıktı.

Show Haber'in haberine göre, kargalar, bir benzin istasyonunda görevli kişinin önüne kesik parmaklar attı. Yapılan incelemede parmakların bir insana ait olduğu belirlendi. Polis yaşanan gelişme sonrası cinayet soruşturması başlattı.

Yapılan incelemede baş parmak bir ayağa, serçe parmak ise bir ele aitti. Ekipler şimdi kamera kayıtlarından hem o vahşetin hem de delil toplayan kargaların izimi sürüyor.

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