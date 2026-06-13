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İstanbul'da inşaatta korkutan anlar! Sokağa giriş-çıkış kapatıldı

İstanbul Sancaktepe'de etkili olan sağanak yağışın ardından Mübacir Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinin temel atma bölümünde kısmi toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler sokağı giriş ve çıkışlara kapatırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
İstanbul'da inşaatta korkutan anlar! Sokağa giriş-çıkış kapatıldı
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Korkutan olay, saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Mübacir Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte inşaatın temel atma bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından inşaat alanının bulunduğu sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan inşaat sahibi Behzat Keleş, "Cuma günü temel atacaktık, yetişmedi Pazartesi gününe kaldı. Yağan yağışlar etkiledi, burada şuan bize 2 gün süre lazım, sokağı kapattık. Betonu döktükten sonra tehlike bitiyor. Herhangi bir binaya veya bir kişiye zarar gelmedi. Sadece dolgu toprak aşağıya geldi" dedi.

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