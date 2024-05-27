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Güncel

İstanbul'da iş yerine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de, bir oyun salonuna uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
İstanbul'da iş yerine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
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Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi Nil Sokak'taki oyun salonunun önüne araçla gelen şüpheliler uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu iş yeri çalışanı E.K. (18), olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheliler geldikleri otomobilleriyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının gelmesinin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, araç plakasından yerlerini belirlediği şüphelileri yakaladı.

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araçla iş yerinin önüne gelmesi, durması ve kaçması yer aldı.

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