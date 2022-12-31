İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2022 Cumartesi / 7 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi
Güncel

İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi
ABONE OL

Jandarma ekiplerince, Beykoz Riva ve Sarıyer Uskumru'nun da aralarında bulunduğu 36 farklı yerde yol kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.

Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.

Havadan yapılan denetimlerde, trafik ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, karadaki kontrol notlarında uygulama yapan ekiplere bildirildi.

Jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  • yılbaşı denetimi
  • Jandarma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.