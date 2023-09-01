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İstanbul'da kaçak ameliyat skandalı: 3 kişi yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 22:51 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak ameliyat skandalı: 3 kişi yakalandı
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Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapılması olayına ilişkin polis ekipleri çalıma başlattı. İnceleme neticesinde bahsi geçen ameliyatları D.N.(40) isimli şahsın gerçekleştirdiği, ayrıca ameliyat olan 2 şahsın da şikayetçi oldukları öğrenildi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. ile ameliyatları birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında özel belgede sahtecilik suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.K. ve D.N. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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