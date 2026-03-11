İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul'da yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarı getirenlere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, önceki tarihlerde gerçekleştirilen ve 10 kişiye adli işlem uygulanan, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirilen operasyon kapsamında çalışmalarını genişletti.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.

