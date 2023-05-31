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İstanbul'da kaçak durumda bulunan 25 hükümlüye operasyon

İstanbul'da kaçak durumda bulunan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak durumda bulunan 25 hükümlüye operasyon
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İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçak hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 25 hükümlüyü gözaltına aldı.

Yağma suçundan 83 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mehmet Ö, hırsızlıktan 23 yıl hapis cezası verilen Barış B. ve kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Nurettin A. da yakalanan hükümlüler arasında yer aldı.

Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgedeki polis merkezine teslim edildi.

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