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  • İstanbul'da 'kaçak kırtasiye' operasyonu! 1 milyon malzeme ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da 'kaçak kırtasiye' operasyonu! 1 milyon malzeme ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
İstanbul'da 'kaçak kırtasiye' operasyonu! 1 milyon malzeme ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmalarında, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ünlü markalara ait kırtasiye malzemesinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edileceğini tespit etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede Bağcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli ve yakalanan ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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