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İstanbul'da kaçakçılara gözaltı

İstanbul'da internet üzerinden kaçak sigara satan 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Haziran 2022 Salı 09:57 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden tütün dükkanları ve elektronik sigara üreticilerine kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren inceleme ve fiziki takip sonucu suç örgütünün yapılanmasını deşifre eden ekipler, kaçak sigara ve elektronik sigara cihazlarının tutulduğu depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 7 bin 250 paket elektronik sigara, çeşitli markalara ait kaçak 500 elektronik sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ile 26 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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