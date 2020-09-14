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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesailendirme ile ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili, 'Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız.' dedi.

DHA14 Eylül 2020 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:15
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimler çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi

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