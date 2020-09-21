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İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması bugün başladı.

IHA21 Eylül 2020 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:57
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi. Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.

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