26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7984
  • 6,5638
  • 246.549
  • 93.973
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da kadınların elindeki telefonları alıp kaçan kapkaçı yakalandı

Beyoğlu'nda kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan 1 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 1 ile 7 Haziran tarihlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran Cumartesi günü yaşanan kapkaç olayında, bir kadın elinde telefonla yolda yürürken yanına yaklaşan 1 şüpheli kadının elinden telefonu kapıp kaçtı. Telefonu çalınan talihsiz kadın, karakola giderek şikayette bulundu. Aynı kapkaççı, bu kez 7 Haziran Cuma günü yine aynı ilçede bu kez başka bir kadının telefonunu aynı yöntemle çalarak kaçtı.
 
Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapmasında sokaktaki işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççının 18 yaşındaki M.D. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin yaşadığı Çukur Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.D., kapkaç yöntemiyle çaldığı telefonları H.A. adlı telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine H.A.’yı da gözaltına alan polis tahkikat başlattı.
 
TELEFON HIRSIZI TUTUKLANDI
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı telefonu kapkaççıdan satın alan H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Öte yandan, kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1 zanlının kadınların elindeki telefonu kapıp kaçtığı görülüyor.

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Emekli maaşına intibak ayarı

Emekli maaşına intibak ayarı

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden motosikletlinin başına pet şişe çarptı

Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden motosikletlinin başına pet şişe çarptı

250 senede 571 bitki türü yok oldu!

250 senede 571 bitki türü yok oldu!

Kırklareli sınırları içinde yer alıyor! Dünyada eşi benzeri yok

Kırklareli sınırları içinde yer alıyor! Dünyada eşi benzeri yok

Patriot, S-400’ün alternatifi olabilir mi?

Patriot, S-400’ün alternatifi olabilir mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA