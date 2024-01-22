İstanbul'da ''Kalkan-10'' Operasyonu: 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-10" Operasyonunda 9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.