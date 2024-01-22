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  • İstanbul'da ''Kalkan-10'' Operasyonu: 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı
Güncel

İstanbul'da ''Kalkan-10'' Operasyonu: 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

22 Ocak 2024 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
İstanbul'da ''Kalkan-10'' Operasyonu: 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı
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Bakan Yerlikaya: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-10" Operasyonunda 9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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