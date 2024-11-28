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İstanbul'da kalpazanlara operasyon: Sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi

İstanbul'da kalpazanlara yönelik sahte para operasyonu düzenlendi. Belirlenen adrese yapılan baskında sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
İstanbul'da kalpazanlara operasyon: Sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

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