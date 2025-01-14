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İstanbul'da kan donduran olay! Küçük kızı taşla öldürdü

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 07:42 - Güncelleme:
İstanbul'da kan donduran olay! Küçük kızı taşla öldürdü
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İstanbul Bağcılar'da evlerine giren kimliği belirsiz kişinin saldırdığı öne sürülen 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığı belirlendi.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin cenazesi incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna gönderildi.

Olayın ardından fenalaşan anne G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışması sürüyor.

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