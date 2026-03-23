  • İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Güncel

İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi

İstanbul Fatih'te eşiyle tartışan bir şahıs, kadını öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

İHA23 Mart 2026 Pazartesi 09:49
İstanbul'da kan donduran vahşet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan Şebnem Sokak'ta, dün akşam saat 23.40 sıralarında Semanur Algül(29) ile eşi H.A.(30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında gözü dönen eş, 4'üncü katta oturdukları dairede önce eşini öldürdü, ardından ise bulundukları daireyi ateşe verdi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALGÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Küle dönen dairede çalışma yürüten ekipler, Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerince yangın sonrası olay yerinden kaçan H.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Öte yandan, maktul Semanur Algül'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • kadın cinayeti
  • ev yangını
  • şüpheli gözaltı

