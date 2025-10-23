İSTANBUL 22°C / 18°C
  • İstanbul'da kanlı pusu! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kanlı pusu! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, yakalanan Mahir G.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • İstanbul Sancaktepe
  • gece saldırı
  • silahlı saldırı

